Novodomszky Éva olyat tett, amit eddig soha

Novodomszky Éva másfél éve elköltözött a férjétől, de eddig titkolták, csupán néhány hónapja derült ki. Éva azóta már az új életéről is mesélt, ami most egy kicsit nyugodtabb, de élvezi, hogy sok olyan dologra is van ideje, amire eddig nem. A műsorvezető volt férjével egyetértésben neveli a gyerekeket, jó barátok maradnak, csupán megszűnt a köztük lévő szerelem.

Salvóval tartottunk attól, hogyan emésztik meg a fiaink a döntésünket, de azt kell mondjam, a srácok nagyon éretten kezelték a helyzetet, és megértették, hogy hosszú távon mindannyiunknak így lesz a legjobb

– mesélte Novodomszky Éva a Meglepetés magazinnak, majd azt is elárulta, hogy amikor kiderült, különválnak a férjével, férfiak százai írtak neki, sok jelentkező volt. A műsorvezető arról is mesélt, hogy végre volt ideje több napot tölteni az édesanyjával, akivel valami olyat csináltak, amire még sosem volt példa: lekvárt főztek együtt.