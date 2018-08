Nem volt zökkenőmentes Liptai Claudiáék nászútja

Liptai Claudia másfél hónapja mondta ki a boldogító igent, de azóta is rengeteg dolog történt vele és a családjával. A nagy nap után nászútra indultak, azonban korántsem a megszokott módon, kettesben töltötték a mézesheteket. Hat gyerekkel, két anyukával és csak egy felnőtt férfivel, Ádámmal utaztak. Jó érzésekkel gondolnak vissza a külföldön töltött hetekre, pedig nem minden jött úgy össze, ahogy tervezték.

Az egész nyaralás úgy kezdődött, hogy Panka elrontotta a gyomrát, ami rányomta a bélyegét az első pár napra. Liptai Claudia kislánya még kórházban is járt, hogy kicsit jobban érezze magát. Ezután több csalódás következett, sok látnivaló egyáltalán nem úgy nézett ki, mint ahogy a képeken és a tévében. A Walk of Fame volt a legnagyobb mind közül.

Ha nem figyeltünk volna, észre sem vesszük. (…) A híres Kodak színház mellett is elsétáltunk, fel sem tűnt az épület. Már itt is megjelentek a kínai árusok, akik betűket és az eredetire hasonlító csillagokat árulnak 10 dollárért, és kirakhatom a saját nevem a sétányon

– emlékezett vissza Clau. Több túrán is voltak, világsztárok házait is megnézték, majd az idegenvezető megjegyezte, hogy már nem is ők laknak benne. A műsorvezető minden városról mesélt egy kicsit a Story magazinnak, ahol a nászút alatt jártak.

Ha kíváncsi vagy a részletekre, a mai lapszámban mindent megtalálsz.