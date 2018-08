Momo a magyar sztárokat sem kíméli

Momo egy virtuális szörny, amely fiataloknak szóló csevegőprogramokon keresztül fenyeget. Először rémisztő fotókat küld magáról, s üzeneteiben azt állítja, mindent tud a megkeresett félről, még a lakhelyét is. Aztán ijesztő feladatok elvégzésére biztat. Sajnos sok gyerek komolyan veszi és fél tőle, de, ami a legrosszabb teljesíti is a feladatokat.

Momo Luxus Vivient is kipécézte magának. “Nagy hülyeségnek tartom ezt a jelenséget, de sajnos a gyerekek félnek tőle, ezért foglalkozni kell vele. Miután közöltem, hogy én is kaptam üzenetet, rengetegen írtak nekem tizenéves lányok, hogy mit tegyenek, mivel nekik is írogat Momo. Azt javasoltam nekik, rögtön tiltsák le. A kislányom is csak azt nézheti meg a neten, amit engedek neki” – mesélte a Blikknek Vasvári Vivien.

Németh Kristóf felkészítette a fiát. “Amikor hallottam erről az új őrületről, alaposan utánaolvastam, és rögtön leültünk Lócival, aki már mindent tudott a Momo-jelenségről. Abban a korban van, hogy ő is veszélyeztetett, ezért volt benne félelem. Elmeséltem a fiamnak a jelenség hátterét, és mutattam neki pár mémet, hogy ne féljen, lássa a paródiáját is, s hála az égnek, megnyugodott. Egy szülőnek ilyen helyzetben komolyan kell fellépnie, nem szabad legyinteni, elvégre ez bűncselekmény” – mondta Németh Kristóf.

Rubint Réka nem félti a gyerekeit Momótól. “Nagyon őszinte, bizalmi a viszonyunk a gyerekekkel, s remekül kezelik az internet világát, legalábbis a nagyobbak, de Zalán még kicsi hozzá. Norbika nem érdeklődik iránta, néha lemerül a telefonja, és napokig nem tudja, hol hagyta. Lara csak az Instagramon van fent, így érintkezik a követőivel. Felelősséggel használja. Őszintén beszélünk velük a negatív hatásokról, tudják, bármikor és bármilyen kérdéssel, problémával fordulhatnak hozzánk” – mondta el a lapnak.

Fontos, hogy te is felkészítsd a gyerekedet, arra, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek rá a neten. Itt adunk néhány tippet, hogyan védheted meg a gyereked Momótól és a többi netes veszélytől.