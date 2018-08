„Én csak egyszerűen rettentő magányos voltam” – 60 éves lett Madonna

„Úgy tudnám leírni a gyerekkoromat röviden, hogy rettentő magányos voltam annak ellenére, hogy hatan voltunk testvérek. Mindig kerestem valamit. Nem mondanám azt, hogy lázadó voltam, inkább csak nagyon jó akartam lenni valamiben. Nem borotváltam a hónaljamat, és nem viseltem annyi sminket, mint a többi lány. Sokat tanultam, jó jegyeim voltak… Egyszerűen csak szerettem volna valaki lenni az életben.” Ha tippelni kellene, hogy melyik sztár mesélte ezt a gyerekkoráról a Vanity Fair magazinnak, alighanem sokan felelnének rosszul – Madonna későbbi élettörténetében a többség számára ugyanis nem sok jele van annak, hogy így kezdődött minden. Ugyanakkor ha közelebbről szemléljük ezt a földi pályafutást, azért messze nem csak az aktuális divatra mindig ráérző, botránykedvelő és exhibicionista szupersztár és a kőkemény nő portréját látjuk. Minthogy pedig az énekesnő éppen ma tölti be a hatvanadik életévét, van is apropónk rá, hogy számba vegyük életének néhány meghatározó és árulkodó pillanatát.

Nagymama pici lánya

Madonna édesapja, a most 87 éves Silvio már az Egyesült Államokban született, ám családja egy Pacentro nevű olasz városkából érkezett az USA-ba, míg első felesége, Madonna Louise francia-kanadai származású volt. A pár négy gyereke közül harmadikként érkező majdani sztár azonban nem lehetett sokáig az édesanyjával: az idősebb Madonna mellrák következtében meghalt, amikor a kislány ötéves volt. A mérnökként a General Motors és a Chrysler cégeknél hosszú évekig dolgozó apa pedig hiába házasodott újra neje halála után, a mind nagyobb családban Madonna egyre magányosabban érezte magát, és a pótanyja sem a mostohája, hanem az anyai nagymamája, Elsie lett.

„Ő volt az egyetlen igazi női minta az életemben. Minden sikerem, minden boldogságom azzal volt teljes, hogy vele megoszthattam” – nyilatkozta később az énekesnő a nagymamáról, aki 2011-ben, 99 évesen hunyt el.

Brutális szerelem, ami talán még ma is tart

A fiatal Madonna mindig is imádott táncolni. Ahogyan a legtöbb kamasz, ő is volt szurkolólány a gimnáziumban, majd balettórákra kezdett járni. Végül felvették a Michigani Egyetemre, ahol táncot tanult, 1977-ben azonban otthagyta az iskolát, hogy New Yorkba költözzön. „35 dollár volt a zsebemben, de kicsit sem bántam. Éreztem, hogy mennem kell” – mondta erről.

Még az első átütő slágere előtt Európát is megjárta, és alkalmi munkákat is vállalt. Végül aztán néhány zenekari próbálkozás után elkezdett a szólókarrieren gondolkozni, és sikerült egy kiadó érdeklődését is felkeltenie, így jöhettek az első kislemezek, majd 1983-ban a Madonna című bemutatkozó album. A sikersztori ezzel hivatalosan is elkezdődött: a fiatal énekesnő dalai sorra meghódították a slágerlistákat, és közben a szerelem is rátalált, habár sokan már el is felejtették, hogy ki volt az első férje.

Nos, nem más, mint Sean Penn, akivel a Material Girl forgatásán ismerkedtek össze. A pár 1985-ben mondta ki az igent, a rákövetkező évben megjelenő albumát pedig Madonna a férfinak ajánlotta azzal a mondattal, hogy „ő a legmenőbb pasi az univerzumban”. A házasság azonban csak 1989-ig tartott – a szakítás oka vélhetőleg Penn agresszív viselkedése volt, aki 33 napot börtönben is töltött, miután megvert egy fotóst. Ugyanakkor bár a válási papírokon Madonna megvádolta a férjét, hogy kaliforniai otthonukban megverte, hírügynökségi értesülés szerint később ezt a vádat visszavonták.

„Csak tölt magának egy italt, amikor a lány belép a szobába

Üvöltözni kezdenek, és repülnek a vázák

Azt kívánja, bárcsak ne sírna tovább a lány

És tudja, hogy már nem szereti őt…”

– írta egyik dalszövegében erről a házasságáról Madonna, aki majd 30 évvel később élete szerelmének nevezte a volt férjét.

Madonnának Budapest egy emlékezetes város

Tudtad? A kilencvenes évek elején Madonna és a rapper Vanilla Ice nyolc hónapig randiztak. Sokak szerint ez azonban csak PR-fogás volt.

1994-et írtunk, amikor a világsztár és személyi edzője-táncosa, Carlos León randizni kezdtek. Jó néhány hónappal később Madonna Budapestre érkezett, hogy leforgassa az Evita című filmet, és gyakorlatilag lubickolt Eva Perón szerepében – amiért mellesleg még Golden Globe-díjat is kapott –, de nem ez volt a legfőbb ok, amiért a fellegekben járt a forgatáskor, hanem sokkal inkább az, hogy itt derült ki az is: gyermeket vár.

Első kislánya, Lourdes Maria Ciccone Leon 1996. október 14-én született, vagyis ma már 21 éves, és azóta is az anyja szeme fénye: az évek során Madonna elmondta, hogy ő segített neki feldolgozni a saját édesanyja hiányát, és a világra jövetele az ő számára is egyfajta újjászületés volt, aztán pedig azt is, hogy mennyire határtalanul boldog, amikor az időközben egyetemistává cseperedett lány felhívja azzal, hogy hiányzik neki.

Felgyorsultak az események az elmúlt évtizedben

Madonna és Lourdes apja nem maradtak együtt. Az énekesnőt 1999-ben Sting mutatta be Guy Ritchie rendezőnek, és nem is vártak sokáig a lagzival, hiszen egy évvel később összeházasodtak – aztán megszületett közös fiuk, Rocco Ritchie is, 2005-ben pedig örökbe fogadtak egy másik kisfiút egy malawi árvaházból, ő a ma 13 éves David Banda. Azonban ez a házasság sem tartott ki: Madonna és Ritchie 2008-ban döntöttek úgy, hogy ideje kimondani: isten veled!

Bár a válás után a gyermekek az énekesnőnél maradtak, ennek később nem mindenki örült, sőt Rocco kifejezetten boldogtalan volt anyja mellett. A fiú végül 2015-ben, amikor Londonban meglátogatta az édesapját, el is döntötte, hogy nem utazik vissza Madonnához Amerikába, mert kifejezetten károsnak ítélte meg azt az életet, amit az énekesnő élt: szabályosan könyörgött a rendezőnek, hogy ne küldje őt vissza hozzá. Csakhogy Madonna nem hagyta annyiban a dolgot, és mind az Egyesült Államokban, mind pedig Angliában a bíróság elé cibálta a saját fiát. Az anyját leribancozó Roccónak végül vissza is kellett utaznia hozzá, de kapcsolatuk csak három évvel később, idén nyáron rendeződött, amikor közös családi nyaralásra ment az énekesnő és a hat gyereke.



Hipp-hopp hatgyerekes anya lett

Tudtad? Madonna örökbefogadott fia, a kamasz David egy portugál focicsapat, az SL Benefica játékosa.

Bizony, hat – hiszen Madonna egyedülálló anyaként újabb gyerekeket fogadott örökbe, elsőként 2009-ben az akkor hároméves Mercy Jonest. Az ő adoptálása körül hatalmas botrány alakult ki, a kislány nagymamája ugyanis még élt, és saját elmondása szerint folyamatosan arra kérte az énekesnőt és az örökbefogadást intéző szervezetet, hogy találkozhasson az unokájával, de mindhiába. „Nem azt mondom, hogy örökre velünk kellene maradnia a kislánynak, de mielőtt meghalok, legalább egyszer szeretném látni. Valóban úgy kell meghalnom, hogy nem láthattam?” – mondta a Times újságírójának még 2013-ba a nagymama, az énekesnő képviselői azonban elutasították a vádakat azzal, hogy a hamis állítások senkinek nem ártanak jobban, mint magának Mercynek.

Madonna egyébként 2018-ban visszatért abba az árvaházba, ahol először találkozott Mercyvel és Daviddel, és erre az utazásra természetesen már elkísérték az ikrei, azaz Stella és Esther is, akik négyévesek voltak, amikor 2017-ben hivatalosan is a sztár lányai lettek. A Malawiban született lányok nagy rajongói a zenének, és bátyjuk, David miatt imádják a focit is, anyjuk pedig boldogabb nem is lehetne. „Életem legnagyobb teljesítménye, hogy anya vagyok, hogy anya lehetek” – mondta erről a legutóbbi anyák napján a sztár, aki kamaszként azt gondolta, hogy egyszerűen csak szeretne nagyon jó lenni valamiben.

Ha azonban a gyermekei mosolya mellett a rengeteg rajongóját, a munkásságát elismerő kritikusokat és a filmes kiruccanásait díjazó ítészeket is számba vesszük, azért az elég egyértelműnek tűnik, hogy neki az élete több területén is sikerült neki megvalósítania az álmát.