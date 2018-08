Meghalt Jelena Susunova

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Jelena Susunova tornász, aki szovjet színekben két olimpiai bajnoki címet szerzett. A orosz sajtó tájékoztatása szerint a volt sportoló halálát tüdőgyulladás szövődményei okozták. Susunova csupán 49 éves volt.

Susunova ugrásban és talajon is tízpontos gyakorlatot mutatott be az 1988-as szöuli játékok egyéni összetett versenyében, melyet 0,025 ponttal nyert meg a román Daniela Silivas előtt. A dél-koreai ötkarikás seregszemlén csapatban is a dobogó tetejére állt, emellett a szerenkénti döntőkben egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett.

Világ- és Európa-bajnokságokon öt-öt aranyat gyűjtött.