Meghalt Aretha Franklin

Több évig tartó súlyos betegség után családja körében elhunyt Aretha Franklin énekesnő, akit a soul királynőjének is neveztek. Az énekest 76 éves korában érte a halál, évekig hasnyálmirigyrákkal küzdött – írja a Guardian.

Pár napja arról számoltunk be, hogy súlyos betegséggel küzd a 76 éves afroamerikai énekesnő, aki mellett családja virrasztást tartott. Franklin 2010 óta hadakozott a kórral, de ez nem befolyásolta abban, hogy koncerteket adjon. Utolsó nyilvános fellépését 2017 novemberében tartotta az Elton John AIDS Alapítvány javára szervezett New York-i rendezvényen.

Aretha Franklin hosszú pályafutása során 18 Grammy-díjat nyert. Leghíresebb slágerei közé tartozik a (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, a Day Dreaming, a Jump to It és az A Rose Is Still A Rose.

2005-ben George W. Bush akkori elnök a legmagasabb amerikai polgári kitüntetést, az Elnöki Szabadságérdemrendet adta át neki. 2009 januárjában énekelt Barack Obama elnöki beiktatásán is. Aretha Franklint korábban a Rolling Stone magazin minden idők legnagyobb énekesévé választotta.