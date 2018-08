Egy perverz férfi zaklatja Tóth Gabit

Amennyi előnnyel, legalább annyi hátránnyal is jár a hírnév: az amerikai sztárok gyakran beszámolnak a zaklatóikról, azonban a hazai hírességeket is sok atrocitás éri, csak ritkábban beszélnek róla. Az RTL Klub Reggelijében Peller Anna és Tóth Gabi arra jöttek rá, hogy őket ugyanaz a férfi zaklatja – azt is elárulták, hogy milyen módszerekhez folyamodik az illető.

„Nekem egy ember a talpáról küld állandóan fényképeket” – kezdte Peller Anna, majd jött a felismerés Tóth Gabi részéről: „Nekem is, sőt még a pucér testéről is.”

Ezután Anna egy üzenetet küldött a férfinek a kamerán keresztül:

Kedves Mihály! Egy naptárat fogok készíteni a képeidből és elküldöm az ellenségeimnek

– mondta a műsorvezető.