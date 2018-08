Ráskó Eszter, a Szenzációs négyes női zsűritagja magázódik a párkapcsolatában

Ráskó Eszter, a Szenzációs négyes női zsűritagja elárulta, hogy miért fontos számára, hogy magázza a párját. Erről az RTL Klub Reggeli műsorában beszélt, amivel nemcsak a műsorvezetőket, de Tóth Gabit is meglepte, aki szintén vendég volt.

„Én amúgy szeretek nagyon magázódni… A párkapcsolatomban is magázódom, mert az olyan jólesik az embernek!” – mondta Ráskó Eszter, amin eléggé meglepődtek a többiek, de Tóth Gabinak nagyon megtetszett az ötlet, azt ígérte, ő is kipróbálja. Miki kérdésére, hogy a szüleivel is magázódik-e, Eszter nemes egyszerűséggel ezt válaszolta: „Tudod, velük azért nem fekszem le.”

