Cicciolina kártérítést követel az olasz adóhatóságtól

Cicciolinának pár hónappal ezelőtt megvonták a nyugdíját, zárolták a számláit, ezért pert indított, amit végül meg is nyert, így egy ideje újra hozzáférhet a pénzéhez. Az egykori felnőttfilmes most újra perre megy: ezúttal az olasz adóhatóságot perli be, hiszen az ügyvédje szerint a teljes eljárás jog- és alkotmányellenes volt, így Staller Ilona bankja komoly kártérítéssel tartozik ügyfelének.

„Megfosztottak a pénzemtől, a megélhetésemtől, így az a minimum, hogy fizetnek. Pont az ilyen ügyek miatt akarok visszamenni Magyarországra. Úgy tűnik, itt már nem becsülnek engem” – mondta a Blikknek Cicciolina, aki nemrég azt nyilatkozta, hogy már árulja az olaszországi házát, és amint el tudja adni, hazajön.