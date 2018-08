Veiszer Alinda az RTL Klubon tér vissza – szokatlan szerepben láthatjuk

Veiszer Alinda és szerelme, az újságíró László Pál 16 éve vannak együtt, így joggal gondolhatjuk, hogy már nincs olyan tulajdonságuk, amit a másik ne ismerne. Ez az ő elmondásuk szerint is így van, olyannyira, hogy a pár most arra is vállalkozott, hogy leteszteljék magukat az RTL Klub hamarosan képernyőre kerülő sztárpárshow-jában, a Nyerő Párosban. Ez pedig már csak azért is érdekes, mert eddig ritkán beszéltek a viszonyukról, a játék során azonban felfedtek egy-egy korábban ismeretlen történetet.

„Nagyon sokkal nem mutatunk többet, mint amit eddig is láthattak a nézők – mondta el az NLCafénak Veiszer Alinda.

Egy-egy múltbéli, vicces sztori elhangzik, amiből azért van pár, hiszen már 16 éve együtt vagyunk. Leginkább arra kerestük a választ a verseny során, hogy mennyire ismerjük egymást. Ami mindkettőnket meglepett, az talán az volt, hogy mennyire türelmesek tudunk lenni különböző szituációkban. Ebben a műsorban sokakat gyakorlatilag »kívül-belül« ismernek a nézők, hiszen sokat látják őket együtt, vagy gyakran ír róluk a média. Mi nem ilyenek vagyunk, de nem bánjuk, hogy lehetőségünk adódott megmutatni a vidámabb, lazább oldalunkat is.

Alinda emellett arról is mesélt nekünk egy kicsit, hogy milyen is az ő szerelmük. „Nincsenek klasszikusan leosztott szerepek az életünkben, mindenki azt csinálja, amihez ért, ilyen szempontból talán szokatlanok lehetünk. Én például nem tudok főzni, és sokszor a mosással is meggyűlik a bajom, ezzel szemben jól vezetek és tájékozódom. Pali pedig többek között remekül főz. A fontos dolgokat viszont közösen csináljuk, például együtt neveljük a gyerekeinket, mindenki pelenkáz, játszik, altat. Emellett önkritikusak vagyunk mindketten, nem akarunk többnek látszani, mint amik vagyunk.”

„Érdekes világ, amibe belecsöppentünk – tette hozzá László Pál. – Mi még nem szerepeltünk párként semmilyen műsorban, így ez most új volt nekünk. Olyan emberekkel találkoztunk, akik ismertebbek mint mi, sokakról mi is csak olvastunk eddig itt-ott. Egyes párokkal mégis elég közel kerültünk egymáshoz, és ez annak az eredménye, hogy nálunk mindenki nulláról indult, nem számított, milyen a híre. Kint hagytuk az előítéleteket, és ez nagyon jó stratégiának bizonyult. Talán ez az egyik legnagyobb tanulsága a műsornak.”

És hogy mik voltak a pár legnagyobb erősségei a műsorban? ,,Előzetesen azt gondoltuk, hogy a szellemi megmérettetések jól mennek majd, illetve azokban a feladatokban is bizonyítani akartunk, amelyek arról szólnak, hogy ki mennyire ismeri a másikat – mondta erről László Pál. – A műsorból majd kiderül, hogy megfeleltünk-e az elvárásainknak.”