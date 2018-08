Vasvári Vivien igent mondott az RTL Klubnak

Az idei évadban is sztárpárok mérik össze kreativitásukat és kitartásukat, néha talán a kapcsolatukat is próbára téve a Nyerő Párosban. Ott lesz többek között a korábban a VIASAT3 Feleségek luxuskivitelben című reality-jével befutott Vasvári Vivien és férje, Fecsó is.

“Akkor érkezett a megkeresés, amikor az Egyesült Államokban voltam a kisfiam születése miatt, ám már akkor tudtam, hogy igent mondok. Izgalmas, hogy ilyen formában is megmutathatjuk magunkat Fecsóval, és hiszem, hogy a végén mi leszünk az igazi „nyerő páros”. Az erőnlétünkkel biztos nem lesz baj, Fecsó is rengeteget edzett, úgyhogy nem lehet gond. Persze, azoknál a kérdéseknél, amelyek azt firtatják, milyen jól ismerjük egymást, érhetnek meglepetések, de emiatt kár lenne előre izgulni” – árulta el Vasvári Vivien a Blikknek.