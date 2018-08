Elüldözték a Twitterről Ruby Rose-t, a Batwomant alakító színésznőt

Pár hete jelentette be a The CW nevű amerikai tévé, hogy képernyőre teszik a Batwomant. A karakternek eddig képregényben két inkarnációja volt: az első az ötvenes évek végén azért született, hogy Batmannek legyen párja, és ezzel elhallgattassák azokat a hangokat, miszerint Batman meleg, és Robin a fiúja, majd 2006-ban ismét előrángatták, de ekkor már leszbikus volt, és zsidó – írja a comment.blog.hu.

Amikor a The CW bejelentette Ruby Rose-t mint Batwoman megformálóját, az internet és a Twitter népe nekiesett, először azért, hogy ki lehet ő… Ruby Rose ausztrál modellből lett színésznő, akit az Orange Is The New Black című Netflix-sorozatban vagy éppen a mozikban most futó Meg című filmben is láthatunk, és soha nem csinált titkot szexuális orientációjából.

Amikor ezen mindenki túljutott, akkor mindig volt legalább egy olyan kommentelő, aki vagy a nemi hovatartozását jegyezte meg, vagy azt, hogy nem zsidó. És az nem megengedett az internet népének, hogy egy képregénysorozat zsidó leszbikus karakterét NEM zsidó leszbikus színésznő alakítja… Mindenesetre Ruby Rose sorban a negyedik színésznő Millie Bobby Brown (Stranger Things), Kelly Marie Tran és Daisy Ridley (Star Wars) után, aki törölte magát valamelyik közösségi médiás platformról, mert elege van a fenyegetésből és a durva beszólásokból.