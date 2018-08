Tóth Gabi: „Fél éve újra élek”

Sokakat meglepett, amikor kiderült, hogy Krausz Gábor és Tóth Gabi egy párt alkotnak – jöttek is egyből a negatív kommentek a kapcsolat hosszúságát illetően. Erre viszont rácáfolt a sztárpár, hiszen – bár még csak fél éve vannak együtt – nagyon egy hullámhosszon mozognak, és ez mindkettejükön meg is látszik. Tóth Gabi nagyon sokat fogyott az elmúlt időszakban, ezt pedig, állítása szerint, a szerelemnek is köszönheti. Most egy megható üzenettel köszöntötte a párját.

Tegnap ünnepelték a hat hónapos „évfordulót”:

Ma van fél éve , hogy szeretlek @gabor.krausz! Fél éve újra élek és léleKzem. Köszönöm

– írta a fotóhoz Tóth Gabi. Az énekesnőn látszik, hogy mennyire boldog, és ezt nemcsak a környezete és a családja, de a rajongók is észrevették.