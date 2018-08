Sztárparádét zúdít ránk az RTL Klub

Június közepén már sejteni lehetett, hogy ez az ősz elég erős lesz, már ami a kereskedelmi csatornák programját illeti: ahogy korábban már megírtuk, az RTL Klubon újraindul a Survivor, a Való Világ és a Nyerő Páros, folytatódik A mi kis falunk, valamint szeptemberben startol az X-Faktor következő évada is. Nos, a csatorna mai sajtótájékoztatóján további műsorokról és a bennük szereplő sztárokról is hírt kaptunk.

E szerint a felsoroltakon túl lesz új évada

A Konyhafőnök VIP–nak,

szeptember 2-ától pedig elindul a

Szenzációs Négyes

című új műsor is, amelyben négy generációt – a húszasokat, a harmincasokat, a negyveneseket és az ötveneseket – képviselő négytagú sztárcsapatok csapnak össze.

Lássuk a részleteket:

A Nyerő Páros augusztus 27-ével startol, a műsorvezető Sebestyén Balázs lesz, a versenyző párok névsora pedig a következőképpen alakul: Veiszer Alinda és László Pál, Solti Ádám és Kis Berni, Dobó Ági és Kis Csaba, Gáspár Laci és Niki, Delhusa Gjon és Molnár Fanni, Kefir és Mihályi Mariann, Vasvári Vivien és Szegedi Ferenc, Sánta László és Sánta-Széphalmi Júlia, valamint Tokár Tomi és Kovács Dorottya.

A Szenzációs Négyes az RTL Klub saját fejlesztésű műsora. Az 50+ korosztályt Oszvald Marika, Keresztes Ildikó, Csonka András és Magyar Attila képviseli majd, a negyveneseket Koós Réka, Fésűs Nelly, Hajdu Steve és Kökény Attila, a harmincasokat Tóth Gabi, Nagy Alexandra, Szabó Simon és ÉNB Lali, a húszasokat pedig Szabó Zsófi, Michl Juli, Oláh Gergő és Szalay Bence. A csapatok minden vasárnap más és más műfajú produkciókban mérik össze erejüket, és a versenyzők egyénileg is megméretnek. A zsűriben Alföldi Róbert, Ganxsta Zolee és Raskó Eszter ül majd, a műsort Istenes Bence vezeti.

A mi kis falunk harmadik évada szeptember 1-jén, szombaton kezdődik.

Az X-Faktor 8. évadának házigazdája Kiss Ramóna lesz, a négy mentor – a Radics Gigi, ByeAlex, Gáspár Laci, Puskás Peti – személye változatlan.

A Való Világ 9. évada Nádai Anikó és Puskás Peti műsorvezetésével érkezik, a győztes 36 millió forinttal lesz gazdagabb.

A Konyhafőnök VIP új évadában két séf, Sárközi Ákos és Rácz Jenő sztárcsapatai fognak versenyezni, a házigazda Fördős Zé.

A Survivort ezúttal is a Fülöp-szigeteken forgatták, és a műsorvezető is maradt Istenes Bence.