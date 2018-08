Sarka Kata a gyűlölködőknek: ,,Nélkületek nem sikerült volna!”

Sarka Katának az elmúlt hónapok a megújulás jegyében teltek. Rogán Cecília után ő is átfestette a haját, és egy ideje már elkezdett sportolni: kondizni jár és fut, nemrég például egy versenyen is indult. Ez még semmi: a minap egy új rekordot állított be, 5,08 kilométert futott le mindössze 28 perc alatt, ami egyben az eddigi legjobb ideje volt. Ezt pedig nem másnak, mint a negatív kommentelőknek köszönte, hiszen állítása szerint ők azok, akik hozzásegítették céljai elérésében.

,,Köszönöm minden negatív kommentelőnek! Nélkületek nem sikerült volna!” – írta legutóbbi fotójához Sarka Kata. A követői imádják az elszántságát, sokan viszont nehezményezik, hogy miért olvassa el egyáltalán a negatív hozzászólásokat.