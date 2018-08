Őket láthatod a Nyerő Páros második évadában

Az RTL Klub pár héttel ezelőtt bejelentette, hogy nemsokára indul a Nyerő Páros második évada, most pedig a szereplők nevét is ismertettette a csatorna. Augusztus 27-én startol a nagy sikerű verseny sztárpárok részvételével, minden hétköznap este 19 órától láthatjuk majd a műsort. A szereplők nevét eddig titkolták, most azonban lehull a lepel.

A Nyerő Páros második évadának szerelmespárjai:

Vasvári Vivien – Szegedi Ferenc „Fecsó”

Veiszer Alinda – László Pál

Gáspár Laci – Niki

Solti Ádám – Kis Berni

Tokár Tamás – Kovács Dorottya

Kefir – Mihályi Mariann

Sánta László – Sánta-Széphalmi Júlia

Dobó Ági – Kis Csaba

Delhusa Gjon – Molnár Fanni

Az előző évadot a Peller Anna-Lukács Miki páros nyerte, sokak legnagyobb örömére.

Szerepelt még a műsorban Szabó Zsófi és Kis Zsolt, Pumped Gabo és Sebestyén Ági, Kabát Peti és Róka Adrienne, Király Peti és Kovács Dóra, Valkó Eszter és Radócz Péter, Gergely Róbert és Némedi-Varga Tímea, Papp Gergő és Juhász Judit. Sok sírásnak, veszekedésnek lehettünk tanúi, de azért boldog percek is voltak bőven. Hasonló szórakoztatást várunk a Nyerő Páros második évadától is, főleg most, hogy már ismerjük a szereplőket.