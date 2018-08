Elhunyt anyjával beszélget Pataky Attila

Pataky Attila nem egy megdöbbentő ál­lítással rukkolt már elő, most éppen azt mondja, nemcsak a földönkívüliekkel képes kapcsolatot teremteni, hanem az édesanyjával, Vali nénivel is, aki 2014 tavaszán elhunyt.

“Édesanyámmal tudok kommunikálni. Nagyon szoros volt a kapcsolatunk, és ez a halála után sem változott. Telepatikus úton kommunikálunk, érzem a jelenlétét. A segítségét szoktam kérni nagy életfeladatok előtt, de emberismeretben is kisegít. Sokszor egész hosszan. Még az életében megígérte, hogy mindig segíteni fog, és ezt most be is tartja” – mesélte a Borsnak Pataky Attila.