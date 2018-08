Átmulatott éjszakáiról vallott Pordán Petra

Minden hétköznap hajnalban kezdi a napot Pordán Petra, aki a Sláger Reggel műsorvezetőjeként reggel hatkor már adásban van.

Szinte minden hétköznapom ugyanúgy indul, négykor már fent vagyok. Egy kávéval próbálom feléleszteni magam, aztán készülődöm, és irány a rádió

– mondta a csinos műsorvezető, aki egyébként sem a nagy alvások híve. „Viszonylag kevés alvással is jól bírom a napot, 6-7 óra elég számomra ahhoz, hogy fitt legyek, és jól érezzem magam a bőrömben” – árulta el Pordán Petra, akinek ezúttal még ennyi sem jutott a durmolásból.

„Ha a Sziget Fesztiválról van szó, akkor ettől kevesebb alvással is kibírom. Most először voltam úgy a Szigeten, hogy a nappali arcát is meg tudtam nézni a fesztiválnak. Hajóval mentünk ki a barátokkal, voltunk Halott Pénz-koncerten, és persze a Sláger FM színpadánál zártuk a bulit. Hatalmas parti volt, elképesztően sokan buliztak a legnagyobb slágerekre, köztük én is” – mondta a műsorvezető, akinek a másnap kicsit visszafogottabban telt.

„Mindössze három-négy órát aludtam, így kevésbé ugrottam műsorvezető társam, Bárdosi Sanyi csipkelődéseire, volt, amit le se reagáltam. Valamennyivel fáradtabbnak érzem magam, de nem bánom. Imádom a Szigetet, és fáradtság ide vagy oda, ma is kilátogatok majd. Az utolsó koncert hajnali háromkor ér véget a Sláger FM színpadán, onnan még kényelmesen ide is érek a reggeli adásra” – viccelődött Pordán Petra, aki minden évben kilátogat Európa egyik legnagyobb zenei fesztiváljára.