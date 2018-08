Weisz Fanni rossz címet adott meg a családjának

A hétvégén férjhez ment Weisz Fanni. ” Egy eldugott tisztáson volt a ceremónia, Fanni és Peti a fák közül bukkant elő. A szertartás könnyeket csalt a szemekbe, főleg, amikor Peti jelnyelven „énekelt” választottjának. Fanni az igent hangosan is kimondta, Peti pedig el is jelelte. Sugárzott róluk a boldogság” – mesélte a Blikknek az esküvő egyik vendége vendége. “A Fővám téri Up and Downban volt a vacsora és a buli, ami persze, nem olyan volt, mintha ki akarnák rúgni a ház oldalát, egy zongorista által kísért énekesnő szolgáltatta a zenét. Különleges volt viszont a dekoráció, az étterem falaira az eredeti képek helyett Fanni és Peti közös fotóit aggatták “– mesélte egy másik meghívott. Az esküvőn ott volt Vujity Tvrtko és Kárpáti Rebeka is.

A Bors eközben arról számol be, hogy Weisz Fanni családtagjainak és egyes barátainak meghívójában nem a valós időpont és cím szerepelt. A szöveg szerint augusztus 11-én 15.30-kor a IV. kerületi Polgármesteri Hivatal dísztermében mondta volna ki a boldogító igent, de nem így történt. “Nem tudjuk, mi a helyzet, többen kerültünk ebbe a tanácstalan helyzetbe. Megértjük, ha valamiért újra kellett szervezni az eseményt, de ez akkor sem volt szép dolog” – mesélte a lapnak Weisz Fanni egyik közeli ismerőse, aki a meghívón szereplő helyszínen kereste a párt, hiába.