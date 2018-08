Singh Viki szexi fürdőruhában táncol a klipjében

Singh Viki nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, rengeteget fogyott, és életmódot váltott. Az énekesnő elsősorban a párja miatt vette rá magát a diétára és az edzésre, de nem bánta meg. Viki most már bátran mutatja meg a testét, néha nagyon kevés ruhában is, aminek a férfi rajongók örülhetnek a legjobban. A napokban forgatta legújabb dalához készülő videoklipjét az énekesnő, aki ezúttal nem csupán az indiai gyökereihez nyúlt vissza, de a jelentős fogyása után visszanyert, szexi idomait sem rejtegette a kamerák elől.

„Olyan helyszíneken forgott a klip, amivel próbáltuk visszaadni a keleties környezetet. Egy egerszalóki hotelbe és a fóti homokbányába is ellátogattunk, a klipben pedig a roma szépségkirálynő, Menyhért Vivien is feltűnik majd mellettem” – mesélte Singh Viki.

Köztudott, hogy nagyobb súlyfeleslegtől szabadultam meg az utóbbi hónapokban, így magabiztosabban álltam a kamerák előtt, mint korábban bármikor, és a ruhaválasztásban is bátrabb voltam. Örülök, hogy fesztelenül át tudtam adni magamat a hangulatnak, és bízom benne, hogy ez a közönség számára is érezhető lesz a végeredményen. Úgy érzem, végre olyan projekten dolgozhattam, amiben igazán önmagam lehettem, hiszen dalszerzőként is közreműködtem