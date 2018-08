Pataki Zita drasztikusan lefogyott – előtte-utána fotó

Pataki Zita tizenöt éve a tanulás, a sok munka miatt szedett fel tíz kilót, az utóbbi években pedig a hormonterhelés miatt hí­zott. Most azonban kirobbanó formában van, mintha kicserélték volna.

Először azt szerettem volna, hogy nyolc lombik után kitisztuljon a szervezetem, hogy egyszer az életben csináljak végig egy teljes tisztítókúrát. A tisztulás miatt kezdtem, nem volt sok a túlsúlyom. Éreztem, hogy váltanom kell. Volt, hogy egy hónapig nem ettem húst, de rosszul lettem. Keresgéltem, keresgéltem, így találtam rá a Tiszta Diétára. A módszer lényege, hogy csak az én testem nézik, megfigyelik az életmódomat, az időbeosztásomat, és ah­hoz igazítják az étrendet. Rám szabják, azt is mondhatom, hogy nem szeretem ezt vagy azt. Kéthetente megyek, olyankor megnézik a testem zsír- és izomösszetételét. Az a lényeg, hogy az izom maradjon, a zsír vesszen!

A diéta pedig nagyon látványos, de beszéljenek helyettünk a fotók:

„A tiszta étkezés irányított diéta. Kapok porokat, amiből levest vagy pudingot készítek. De másfajta ételeket is, müzlit, nápolyit, kekszet, tésztát, palacsintát. Minden cukormentes, és tartalmazza a napi ásványi anyagot, valamint pluszvitaminokat. Már az utolsó fázisban vagyok, épp visszavezetjük a szénhidrátot az étkezésembe, szóval nem tart örökké. Nem sokkal drágább, mint amit egyébként is vennék, ráadásul soha nem tapasztaltam azt, hogy ennyire figyelnének rám. Nem éhezem, többet eszem, többször, és mégis fogyok. De úgy, hogy például az arcom nem esett be, szép arányosan megy le a felesleg. Életemben először látszik a vádlim! Két évtized után újból ötössel kezdődik a súlyom” – mondta Pataki Zita a Borsnak.