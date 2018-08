Az Európa-bajnok Rasovszky Kristóf civilben is szemrevaló

Az után, hogy az 5 kilométeres távot megnyerte, és 10 km-en drámai módon ezüstérmet szerzett, Rasovszky Kristóf Európa-bajnok lett a 25 km-es nyílt vízi úszásban is, ezzel ő volt az Európa-bajnokság egyik legeredményesebb magyar sportolója. A mindössze 21 éves sportoló egyik legnagyobb álma vált valóra azzal, hogy többször is a dobogón állhatott, nem beszélve arról, hogy a családja is a helyszínen láthatta a történelmi sikert.

Már a budapesti vizes vb-n is látszott, hogy Rasovszky Kristóf nagy dolgokra hívatott, de ott nem érte el azt az eredményt, amire vágyott. Ez most többszörösen is sikerült, amiért mindenki nagyon büszke rá. A sportoló többször is kiemelte, hogy a családja nélkül nem tartana itt. Elég ritka, hogy az úszókat civilben láthatjuk, hiszen a közösségi oldalaikon is szinte csak úszódresszes képeket posztolnak.

Mutatunk párat, amelyen mégis így láthatjuk Kristófot:

Vagy ez, ami a szintén úszó Olasz Annával készült:

Itt pedig szintén együtt voltak, ezúttal egy esküvőn:

Kiemelt kép: Dercsényi István