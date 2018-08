Istenes Bence részleteket árult el Ádin születéséről

Testvért kapott Istenes Nátán, ugyanis két nappal ezelőtt megszületett Ádin, Bence és Csobot Adél második fiúgyermeke. Azóta már az is kiderült, miért nevezték el így a kicsit, bár nem meglepő, hiszen a Nátán is nagyon különleges név, így várható volt, hogy a második fiúnév is ilyen lesz. A műsorvezető ma reggel az RTL Klub Reggeliben beszélt Ádin születéséről, még adatokat is elárult.

„3510 gramm és 55 centi” – kezdte Istenes Bence a műsorban.

De jó lenne, ha már járna. Az első éjszaka nem volt könnyű itthon, nem aludt túl sokat, szerintem a hangomon is lehet hallani. (…) Nátán nagyon cuki, egyelőre óriási szeretettel fogadja, aminek mi nagyon örülünk, mert nagy kérdés volt, hogy mennyire lesz féltékeny

– mesélte Bence, aki a névválasztásról is mesélt. „Úgy történt, ahogy a Nátánnál. Leültünk az Adéllal, ő is nézett neveket, én is néztem, és akkor kiválasztottunk 3-4-et, ami a legjobban tetszett, az Ádin köztük volt. Hagytuk, hogy érjen egy kicsit, végül pedig ez lett. Az a jelentése, hogy finom, kedves.”