Horváth Éva is show-királynő lesz

Horváth Évának az utóbbi hónapok Kristófról, a kisfiáról szóltak, ám ezalatt is vállalt fotózásokat, és többször is vezetett műsort. Most azonban egy nagyobb kaliberű dologra adta a fejét, ugyanis a nemsokára induló Csak show és más semmi! című produkcióban mutatja meg, mit tud. Érdekes, hiszen Éva nemrég azt mondta, hogy nem bízná bébiszitterre a gyerekét, azonban lehet, hogy most muszáj lesz ehhez folyamodnia, hiszen ez a forgatás nem kevés elfoglaltsággal jár.

„Az elmúlt időszak nekem a babázásról szólt, most azonban eljött az ideje, hogy zúzzak egy kicsit” – mondta a rövid bemutatóban Horváth Éva. Szerdán pedig az egész szereplőgárdáról lehull a lepel, és végre kiderül, kik vállalták be ezt a nehéz formátumot.