Együtt sírt Csobot Adél és Istenes Bence

A hétvégén megszületett Csobot Adél és Istenes Bence második gyermeke, aki az Ádin nevet kapta. A ritka férfinév jelentése finom és kedves. Istenes Bence, most is ott volt a szülőszobán, csakúgy, mint Nátán születésénél. “Természetesen apás szülés volt, ahogy az első alkalommal, úgy most is ott lehettem Adél mellett ezekben a csodálatos pillanatokban. Szerencsére minden simán és gyorsan ment, mégis együtt sírtunk, amikor végre a kezünkben tarthattuk a második kisfiunkat. Külön öröm, hogy Nátán is óriási szeretettel fogadta a kistesót – mesélte Istenes Bence A Blikknek.

Természetesen apás szülés volt, ahogy az első alkalommal, úgy most is ott lehettem Adél mellett ezekben a csodálatos pillanatokban. Szerencsére minden simán és gyorsan ment, mégis együtt sírtunk, amikor végre a kezünkben tarthattuk a második kisfiunkat. Külön öröm, hogy Nátán is óriási szeretettel fogadta a kistesót – mesélte Istenes Bence

A kisbaba és az anyuka is jól vannak, olyannyira, hogy vasárnap már el is hagyhatták a kórházat.