Rejtélyes hollywoodi halálesetek – bármelyikből film lehet

Némelyikük már befutott híresség volt, ám az áldozatok között szép számmal vannak olyanok is, akik még csak ábrándoztak a nagy áttörésről, de ennek a lehetőségét aztán egy rejtélyes és legtöbbször brutális haláleset elrabolta tőlük. Egyre-másra kerülnek elő az utóbbi időben ezeknek az ilyen vagy olyan feldolgozásai, a dokumentum filmeken túl akár a hollywoodi forgatókönyvírókat is megihletheti ezek közül az esetek közül bármelyik. Már van erre is példa.