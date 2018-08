Testvért kapott Istenes Nátán, megszületett ugyanis Csobot Adél és Istenes Bence második gyermeke, Ádin. Közösségi oldalán Adél jelentette be büszkén, hogy immár négytagú a családjuk.

A Blikk azt írja, hogy a páros ugyanazt az orvost választotta most is, aki 2 évvel ezelőtt Nátánt segítette a világra, és ahogy az előzőnél is, most is apás szülést terveztek.