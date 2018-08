Rá sem lehet ismerni Labancz Lillára

Talán nem közismert tény, hogy mielőtt az Álom.net meghozta Labancz Lilla számára az országos ismertséget, a tévéképernyőn már bemutatkozott: tizenévesen a Kisvárosban játszott, pár évvel később pedig a Barátok köztben is szerepelt egy ideig.

Hiába viselte magán a magyar filmgyártás legsötétebb időszakának összes jegyét Lilla első egész estés főszerepe, a fiatal lány egyből a címlapokon találta magát, és úgy tűnt, színészi karrierjében a határ a csillagos ég.

Az RTL szerint még Hollywood-ba is “betört,” a valóság ezzel szemben az, hogy pár éve szerepelt egy Danny Trejo főszereplésével készült zs-kategóriás bokszolós drámában. Azóta pedig semmi.

Valószínűleg Labancz Lilla is felismerte, hogy nem a színészetben van a jövője, bár az instagramja alapján gondban lennénk, ha be kéne lőnünk, pontosan mit is csinál. Az egészen biztos, hogy párszor kés alá fekhetett az elmúlt években: arcformája teljesen más, mint akár az öt évvel ezelőtti Trejo-filmben látható.

Lilla minden bizonnyal a fenekén is alakíttatott, photoshop nélkül ritkán látunk ennyire tökéletesen kimunkált popsit. De lehet, hogy a drasztikus átalakulásnak célja van, és hamarosan egy Kim Kardashian hasonmásversenyen láthatjuk viszont az Álom.net egykori sztárját. Az egy komoly életút lenne.