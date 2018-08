Még idén elveszi feleségül szerelmét Gönczi Gábor

Gönczi Gábor már korábban is mondta, hogy kész megnősülni. Ildikó számára tökéletes társ, és a kisfiuk érkezése óta csak még jobban elmélyült a kapcsolatuk.

Az esküvőről többször is kérdezték már a párt, miután Gönczi két évvel ezelőtt eljegyezte Ildit, de a műsorvezető csak annyit mondott eddig: a jegyességet nem illik egy évnél tovább húzni.

Van menetrend a fejünkben az esküvőt és a kistestvért illetően is, de ez még a szűk család előtt is titok. Ahogy az is, hogy a több gyerek kettőt vagy többet jelent.