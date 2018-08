Új kép a Csengetett, Mylord? sztárjairól – 38 éve ugyanolyan mosolygósak

Ha azt mondjuk, Su Pollard és Jeffrey Holland, akkor kevesebben vágnák rá, hogy ismerik a két brit színészt. De, ha úgy mondjuk, Ivy és James a Csengetett, Mylord? című sorozatból, akkor már többen bólogatnak, hogy igen, megvan, kik ők. A csúnyácska szobalányt és a lakájt alakító színészpárosnak nem ez volt az első közös munkája, de itt is látszott mekkora az összhang közöttük.

Korábban a Hi-de-Hi! című vígjátékban dolgoztak együtt 1980-tól, a nyolc éven tartó sikert követte a Csengetett, Mylord?.

Igen, ő ott a kék kalapban Su Pollard, mellette pedig Jeffrey Holland és Paul Shane, akik a Csengetett, Mylord?-ra közvetlenül azután szerződtek le, hogy a Hi-de-Hi! forgatása véget ért.

Bár ez a sorozat közel sem olyan népszerű a briteknél, mint nálunk, a főszereplők rajongótábora hatalmas. Látszik ez abból is, ahogyan a követők reagáltak Holland legutóbbi tweetjére. A 72 éves színész nemrégiben ünnepelte a születésnapját, és a karót nyelt, sosem vidám Jamesszel ellentétben csakis mosolygós képet lehet róla készíteni. Itt is látszik, mennyire örül a kolléganőjének.

Saw the fabulous @TheSuPollard in ‘Harpy’ yesterday at @FollowTheCow #EdinburghFringe2018 She was simply wonderful! pic.twitter.com/eO5p0o0jQ6