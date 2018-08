Éjszakai klubból a legnagyobb luxusba – Geri Halliwell 46 éves lett

A Spice Girlsből ismertté vált énekesnővel sokat változott a világ születése óta. Geri augusztus 6-án ünnepli a 46. születésnapját, és ezt már kimondhatatlan luxusban és gazdagságban teszi. Bár gyerekként sem kellett nélkülöznie, azt talán ő sem gondolta, hogy ott köt ki, ahol most él.

Éjszakai klubokban is dolgozott, hogy megéljen

Halliwell az angliai Hertfordshire megyében született. Édesapja felmenői között vannak angolok és svédek, míg édesanyja spanyol származású. A család nem Londonban, hanem vidéken élt, az ifjú Geri pedig lányiskolába járt. Ezek alapján azt gondolhatnánk, hogy a későbbi popsztár visszahúzódó, gátlásos és mélyen vallásos személyiség volt, de épp ellenkezőleg. Mielőtt a világ első számú lánycsapatának a tagja lett volna, Mallorcán dolgozott táncosként egy éjszakai klubban. Később – ahogy Meghan Markle is – egy kvízműsorban dolgozott mint modell. 19 éves volt, amikor a The Sun napilapban ő lett a „nap lánya”, és a pikáns fotó többször bekerült a Playboyba és a Penthouse-ba is, miután Halliwell világsztár lett.

Így született a Spice Girls

A Spice Girls tagjait pont úgy válogatták össze, mint a 90-es évek legtöbb hasonló fiú- és lánybandáját. A stúdió felhívást tett közzé, és végül 400 jelentkezőt hívtak be a castingra. Ezekből a lányokból végül ötnek jutott hely a Spice Girls bandában: Melanie Chisholmnak, Melanie Brownnak, Victoria Beckhamnek (aki akkor még Victoria Adams volt), Emma Buntonnak és Geri Halliwellnek. Hogy mennyire futószalagon készült minden, azt jól mutatja, hogy a lányok 1994 októberében vették fel az első demókat, és kezdtek el táncleckéket venni, de decemberre már le is szervezték nekik az első fellépést. Wannabe, Say You’ll Be There, 2 Become 1, Stop… sorra jöttek a slágerek, és a Spice Girls nemcsak Európát, de az Egyesült Államokat is meghódította.

Csakhogy néhány évvel később egyre több lett a konfliktus a hölgyek között. Halliwell pedig 1998. május 31-én bejelentette, hogy kilép a bandából. Egy évvel később már el is indította szólókarrierjét, és olyan slágerekkel hódította meg a toplistákat, mint a Look at Me, a Lift Me Up vagy a Mi Chico Latino, amely körül később botrányos jogdíj viták alakultak ki. Halliwell szólókarrierjének legnagyobb dobása egyértelműen a 2001-es albuma volt, ezen volt hallható a ’83-as It’s Raining Men sláger feldolgozása, amely bekerült a Bridget Jones naplójából készült filmbe is. Megannyi toplistás sláger és rangos díj bezsebelése után 2002-ben Halliwell egy tehetségkutatóban vállalta a zsűritag szerepét, ez volt az a műsor, amelyben felfedezték a népszerű lánybandát, a Girls Aloudot.

Gingerből anya lett

Ezután néhány évig viszonylag kevesebbet lehetett hallani az egykori Ginger Spice-ról, egészen 2005-ig, amikor is kiderült, hogy gyermeket vár. Geri 2006-ban hozta világra első gyermekét, aki a Bluebell Madonna nevet kapta. A kislány édesapja Sacha Gervasi forgatókönyvíró, akivel azonban már nem voltak együtt, mikor megszületett a gyermekük. Sőt a férfi sokáig el sem akarta ismerni, hogy ő az apja a kislánynak. Bluebell születésének idejére Geri kapcsolata az egykori kolléganőivel is rendeződött, így a gyermek két keresztanyja Victoria Beckham és Emma Bunton lett. Miután Halliwell édesanya lett, 2007-ben egy mesekönyvet írt, amelyből akkora bevételt kaszált a kiadó, hogy 9 újabb kötetre szerződtek le az énekesnővel.

2007-ben a Spice Girls bejelentette, hogy újra összeállnak, és nemcsak egy válogatás albumot, de egy turnét is leszerveztek. Mivel addigra a legtöbb bandatag már édesanya volt, a legtöbb koncerten a Mama című sláger éneklése közben a gyermekeik is ott voltak a színpadon. A turné után minden hölgy visszatért a régi életéhez. Amíg Beckham ruhákat tervezett, Halliwell új albumon dolgozott, Bunton rádiós műsorvezetőként kezdett tevékenykedni, a többiek pedig tévéműsorokban vállaltak szerepet. Azonban szinte mindenki biztosra vette, hogy a 2012-es londoni olimpián újra láthatjuk őket. Így is lett. A sportesemény záróceremóniáján a Spice Girls újra összeállt.

Újabb gyermek, házasság és luxus

Halliwell sokáig egyedülálló anyaként nevelte kislányát, aztán megismerte Christian Hornert, a Red Bull Forma–1-es csapatfőnökét. A férfi ekkor még házas volt, mi több, 6 hónapos volt a gyereke, amikor elhagyta a családját az énekesnőért. Alig 8 hónappal később bejelentették az eljegyzésüket, 2015 májusában Horner feleségül vette a világsztárt, aki Geri Halliwellről Geri Hornerre változtatta a nevét. Kisfiuk 2017-ben született, és a Montague George Hector Horner nevet kapta. A család jelenleg egy hatalmas vidéki birtokon él.