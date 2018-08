Polgár Krisztáék hazaköltöznének Amerikából

Polgár Kriszta férjével és két gyermekével, másfél éve Amerikában élnek, mivel Szabolcs ott kapott munkát. A 2008-as Miss Earth Hungary győztese a Blikknek őszintén mesélt tengerentúli életükről.

“Szabolcs munkájától is függ, hogy mikor megyünk haza. Itt, Amerikában máshogy vannak a szerződések, hosszú évekre nehéz előre tervezni. Ráadásul az is kérdés, hogy a gyerekek hol kezdjék majd el az iskolát. Örülnénk annak is, ha ide járnának, de a hazatérésünk után biztosan nehezebb lenne beilleszkedniük otthon, ennek pedig nem akarjuk kitenni őket. Már az is hatalmas előny, hogy ilyen pici korban már tökéletes kiejtéssel beszélnek angolul….Bár vágyom haza, tudom, hogy szinte mindent újra kell építenünk otthon, mintha elölről kezdenénk az egészet, pedig nem telt el olyan sok idő. A napirendünk, a rutinunk, minden megváltozik majd. Ez nekem és a férjemnek is furcsa lesz, de a fiúkat féltem ettől a legjobban, pedig tudom, nekik is jobb, ha többet lehetnek például a nagyszüleikkel” – mondta Polgár Kriszta.