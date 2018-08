„Miért falaztam nekik?” – Így telt Marilyn Monroe halálának éjszakája

Lawrence Schiller fotós szerint Marilyn Monroe harminchat éves volt, és háromszorosan elvált, emiatt pedig úgy érezte, hogy a külvilág olyan elvárásokat támaszt vele szemben, amiknek nem tud megfelelni. A fotós szerint rettegett az öregedéstől és attól, hogy ellene fordulnak az emberek. Azonban Monroe egykori házvezetőnője, Eunice Murray másképpen emlékszik, ő azt mondja, a híresség egyáltalán nem tartotta sivárnak az életét.

„Mindennap várta a holnapot. Élni akarás volt benne, életigenlés, nem más! A halála előtti nyáron még azt mondta, amikor a kertben fotózták, hogy ezek az én legjobb napjaim!”

– nyilatkozta a People magazinnak az asszony, aki szerint elképzelhetetlen, hogy Monroe eldobta volna magától az életet.

Két hívás, két személyiség?

1962. augusztus 4-én este hétkor Peter Lawford színész, aki nemcsak Monroe barátja volt, de Kennedy elnök sógora is, egy különös hívást kapott. „Emlékszem, Marilyn hangja szörnyen lehangolt és sivár volt. Nem találta a szavakat. Nem tudta, mit mondjon” – mondta Lawford, aki mintha szerette volna elhinteni az emberekben a depressziós, kiégett színésznő képet. Csakhogy hasonló időben Monroe még egy telefont megeresztett, ezt a hívást már a volt férje fiával folytatta. „Normálisnak tűnt a hangja, tudják, olyan marilynes” – nyilatkozta Joe DiMaggio Jr.

Ezt követően a díva felment a szobájába pihenni. A házvezetőnő ekkor látta élve utoljára. Amikor este többszöri kopogásra sem nyitott ajtót, Murray felhívta Monroe pszichiáterét, Ralph Greensont, aki még az éjszaka folyamán átment Monroe házához. Fontos azonban kiemelni, hogy a bejárónő a kopogások és a telefonhívás időpontját többször is eltévesztette a vallomásai alatt. A pszichiáter végül úgy jutott be Monroe szobájába, hogy betörte az ablakot, amikor pedig bemászott rajta, már csak páciense élettelen teste fogadta. Greenson egyik kezével a telefont szorította, és próbálta elérni azt az orvost, aki a szobában található gyógyszereket felírta, másik kezével pedig szívmasszázsba kezdett, de hiába. A boncolás megállapította, hogy a színésznő több, különösen veszélyes gyógyszer túladagolásának következtében hunyt el. Később egy bizonyos Cyril Wecht törvényszéki patológus a bulvárlapnak arról beszélt, hogy a Monroe szobájában készült felvételeken látható gyógyszeres fiolák tartalmát találták meg a boncolás során a színésznő szervezetében. Ezt követően pedig néhány kórházi dolgozó azt is kiszivárogtatta, hogy Marilyn korábban már négyszer kísérelt meg öngyilkosságot.

„Miért falaztam ennek az egésznek?”

Monroe halálának éjszakáját egyetlen ember ismeri igazán, ez pedig Murray, a házvezetőnő, aki azonban többször is belekavarodott a saját vallomásaiba. 1983-ban az egykori bejárónő interjút adott a BBC-nek. A riporter szerint volt egy pillanat, amikor Murray a kezébe temette az arcát, és alig hallhatóan ezt mondta: „Miért falaztam ennek az egésznek?” A riporter, Anthony Summers megkérdezte az asszonyt, hogy mégis mit ért ez alatt, mire ő így felelt:

„Hát persze, hogy Bobby Kennedy ott volt augusztus 4-én este. Persze, hogy viszony volt köztük.”

Persze pletykák mindig is voltak arról, hogy Monroe J. F. Kennedy elnökkel és Robert F. Kennedyvel is viszonyt folytat, azonban a házvezetőnő szavai mindenkit megleptek. Ugyanakkor sokak szerint a Kennedyk soha nem kockáztatták volna meg, hogy elveszítsék a hatalmat azért, mert elhallgattatták Marilynt. A másik oldal válasza erre az, hogy azt vajon meg merték volna-e kockáztatni, hogy a titkuk, vagyis a dupla affér kiderüljön?

Bár a rendőrségen belül egy külön csoportot hoztak létre, akik Monroe öngyilkosságával foglalkoztak, Donald Wolfe író szerint ezek a nyomozók már soha többet nem beszéltek a házvezetőnővel, a délután még a házban tartózkodó fotóssal vagy a Kennedy család tagjaival.

„Mind a rendőrségi, mind pedig a törvényszéki nyomozás hemzsegett a hibáktól. Maga volt a tragédia” – mondta Wolfe. Ő és a Monroe életével még foglalkozó írók egyvalamiben mind egyetértenek: szerintük ez az ügy tele volt ellentmondásokkal. Viszont azokat soha nem vizsgálta meg senki.

Amikor egy magazin interjút készített Monroe utolsó ügynökével, aki a sajtóügyeit intézte, ő ezt mondta:

Marilyn haláláról senki nem tudja az igazságot. És senki nem is fogja elmondani…

Igen, a két mondat közötti ellentmondás is jól tükrözi ezt a történetet.

