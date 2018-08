Nemcsak a bírákat, de a közönséget is megnyerte a Miss Balaton győztese, Tóth Lilla Hanna

Szombat este látványos finálén lépett színpadra a Miss Balaton címért versengő 12 döntős szépség. A versenyzők több körben is megmutathatták magukat, köztük sportos és elegáns viseletben, de természetesen a bikinis forduló sem maradhatott el. Az öttagú zsűri, köztük Debreczeni Zita és Dobó Ági teljes egyetértésben végül a stylistként is dolgozó Tóth Lilla Hanna egyetemista mellett tette le voksát – írja a Blikk.

„A táborban és a döntőben is rengeteg erőt adtunk egymásnak a lányokkal, ami sokat segített abban, hogy a maximumot hozzuk ki magunkból és egymásból. Élveztem a verseny minden pillanatát, a castingoktól, a felkészítő táboron át egészen a fináléig” – mondta Tóth Lilla Hanna, akinek nemcsak a bírákat, de a közönséget is sikerült meggyőznie, hiszen a királynői cím mellett a Miss Balaton Instagram-oldalán futó szavazáson a harmadik legtöbb voksot gyűjtötte be. „Bár a döntő előtti utolsó pillanatokban remegett a lábam, és majd kiugrott a szívem a helyéről, de ahogy meghallottam a zenét, megláttam a fényeket, teljesen magával ragadott az egész hangulat, és hihetetlenül jól éreztem magam a színpadon. A sikerem titka talán az, hogy mindig önmagamat tudom adni, és lehet, hogy közhelyesen hangzik, de szerintem a természetesség a legjobb »fegyver«” – mondta Tóth Lilla Hanna.