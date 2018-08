Modellek és szépségkirálynők, akik vállalják: a tökéletesség korszakának vége

Az egésznek az ad apropót, hogy ma derül ki, melyik lány fejére kerül a korona a Miss Balaton szépségversenyen. Nagy valószínűséggel az emberek többsége csak bólintással nyugtázza: egy magas, vékony, hosszú hajú lány nyert, amit gyakorlatilag a verseny meghirdetésekor borítékolni lehetett.

Ebből a 12 lányból kerül ki a Miss Balaton győztese:

De az már más kérdés, vajon meddig lesz ez így. A világban egyre inkább teret hódít a természetesség és az, hogy a nőket éppen olyan sokszínűen mutassák be, amilyenek valójában. Nagy szerepe volt például Ashley Grahamnek abban, hogy a telt, úgynevezett plus size modellek helyet kapjanak a divatvilágban. A siker pedig óriási, az üzletek jobban járnak, a vevők elégedettebbek, és végső soron a nőkön is kevesebb lett a nyomás, átértékelődött a tökéletesség fogalma. Ma még hírnek számít, ha Down-szidrómás, pigmentbetegséggel küzdő, balesetben maradandó sérülést szerzett nő áll kamerák elé, vagy vonul végig a kifutón, de szépen lassan eljutunk oda is, hogy ez hétköznapi lesz, pont annyira, amennyire a szépséghibák azok.

Szándékosan nem használtuk a „modellek szépséghibával” szóösszetételt, hiszen az adott termékek eladásán kívül ezeknek a kampányoknak a végső üzenete mégis az, hogy nincsen „hiba”, ahogyan nincsen „tökéletes” sem. A szépség szubjektív, az elfogadást pedig segítik ezek a modellek és szépségkirálynők. Nézzük, kik ők!

Jay Wright – Különös fülek

A nő, aki bebizonyította, hogy egy nagyobb, elálló fülű nőből is lehet topmodell. Sokan használták már rá a „Dumbo-fülű” jelzőt, azonban a divatszakma szerint Wrightból sugárzik az előkelőség. Marc Jacobs divatbemutatója után sorra bukkant fel olyan divatházak kifutóján, mint a Burberry, a Gucci vagy a Hugo Boss. Legutóbb a Fendi és a Dior nyári divatbemutatóján láthattuk az amerikai lányt, aki már a Vogue olasz címlapján is szerepelt.

Evita Delmundo – Anyajegyek borítják az egész testét

A malajziai lány 2017-ben jelentkezett a Miss Universe szépségversenyre. Eddig semmi furcsa nincs a történetben, hiszen egy mosolygós, csinos lányról van szó, csakhogy Evita egész testét – így az arcát is – hatalmas anyajegyek borítják. A 20 éves lány azonban szerette volna bebizonyítani, hogy a szépség nem egyenlő a tökéletességgel.

„A szépség az egyéniségből, az egyediségből és a magabiztosságból árad. Remélem, hogy a jelentkezésemmel másoknak is segítettem abban, hogy elhiggyék, ez bizony igaz” – nyilatkozta Evita az Elle magazinnak. Azóta pedig ő az egyik legmeghatározóbb influenszer a hazájában.

Slick Woods – Rihanna kedvence, aki egy világ kedvence lett

Ha idén tavasszal bárki beírta a Google képkeresőjébe a szépség szót angolul, akkor elsőként Slick Woods fotójával találkozott. A hölgy nem más, mint Rihanna sminkmárkájának egyik arca, akinek hatalmas rések vannak a fogai között. „Felemelő, hogy a szépség fogalmát nem a tökéletességgel példázta a Google. A két fogalom ugyanis kicsit sem ugyanaz! Minden nő a maga módján gyönyörű” – írta ki a közösségi oldalára Woods.

Cierra Skye – Ufónak csúfolták

A New Yorkban felfedezett lányt különböző bemutatók után hívták már „földönkívülinek”, de „reneszánsz festménynek” is.

„14 éves voltam, amikor megkaptam az első munkámat, és tele voltam önbizalommal. Én bizony nem láttam hibát magamon, amikor a tükörbe néztem. Magabiztos voltam, és nem érdekelt, hogy mások mit mondanak rólam. Egyetlen vágyam volt, hogy egyszer részese lehessek egy Victoria Secret-, egy Calvin Klein- vagy egy Guess-kampánynak…” – magyarázta Cierra egy interjúban, majd így folytatta: „Aztán beszívott a modellvilág gépezete, éreztem a nyomást, de alig múltam 15 éves. Szóval szépen lassan kialakultak nálam is az egészségtelen szokások. Sanyargattam a testem, úgy, ahogy a többi lány is teszi. A tükörbe nézve azt láttam, hogy nagy a csípőm, csúnya vagyok. Elvesztettem a kontrollt. Olyan vékony lettem, hogy az arcom már tényleg ufószerű lett, pedig én korábban nem láttam annak. 17 évesen értem el a mélypontot, akkor döntöttem el, hogy kiszállok egy időre, hogy éljek” – ecsetelte teljesen őszintén Skye, aki évekkel később megerősödve kezdett újra dolgozni.

Egy magyar lány is kimondta már a lényeget

Kulcsár Edina néhány éve a világ második legszebb lánya lett. Az első gyermekét váró szépségkirálynő néhány hónappal ezelőtt smink nélküli fotót osztott meg magáról az Facebook-oldalán. Edina a fotón nem rejtette el a pattanásait, nem viselt semmilyen sminket, és ezt írta a követőinek:

„Lehet, hogy nagyon ritka esetben létezik a tökéletesség, de az nem biztos, hogy párosul olyan belső értékekkel, amivel egyesek rendelkeznek és ami sokkal többet ér a külsőségnél! Amikor tükörbe néztek, ez mindig jusson eszetekbe, és függetlenül attól, hogy éppen hogy látjátok magatokat, legyen csak önbizalmatok! Minden ember értékes, csak mindenki más és más miatt.”

Winnie Harlow – El akarta dobni az életét, most a divatszakma kedvence

A 23 éves kanadai modell még nem volt 5 éves, amikor jelentkeztek testén a vitiligo jellegzetes tünetei. Mire iskolás lett, már az arcán is láthatóak voltak a világos foltok, így a csúfolódások állandó céltáblája lett. Ez azonban a főiskolán sem változott, olyannyira nem, hogy Winnie megpróbálta eldobni az életét. Végül Tyra Banks szupermodell volt az, aki felfigyelt a lányra, és meghívta őt a Topmodell leszek! egyik évadába. Ennek köszönhetően indult be Winnie karrierje, de ami ennél is fontosabb, így lett magabiztos, erős nő. Egyes pletykák szerint nemcsak Palvin Barbi randizott Lewis Hamiltonnal, hanem bizony Winnie is.

Szándékosan erre hívta fel a figyelmet Egy maláj divattervező, Moto Gou két évvel ezelőtt eldöntötte, hogy a divatbemutatóján szereplő modellek nem viselhetnek alapozót. A tervező azt akarta, hogy látszódjanak az aknék, a pattanások, a pirosság és a pigmentációk. Ha pedig valakinek túlságosan hibátlan volt a bőre, akkor felhívta a sminkesek figyelmét arra, hogy fessenek rá egy pattanást.