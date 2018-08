Tolvai Reni furcsa kérésnek tett eleget

Tolvai Reni nem szégyellős, ezt eddig is tudtuk, de most ő is beszállt az új Instagram-őrületbe, amelyben hírességektől lehet kérdezni, ők pedig – bár megválogatják – válaszolnak minden kérdésre. A domina szerkóba bújt Tolvai Reni nem is nagyon szelektál, gyakorlatilag mindenre válaszol, amire kíváncsiak a rajongók. A néha talán túl szexi fotók miatt sok férfi felbátorodik, és nem mindig helyénvaló dolgokat kérdeznek.

Itt a bizonyíték:

Úgy látszik, korábban már többször érdeklődtek Tolvai Reni lábának paraméterei felől, de az énekesnő azért még egyszer, utoljára megosztotta a kérdéses testrésszel kapcsolatos részleteket:

az összes lábfetisiszta dilibogyónak üzenem újra, hogy 37,5 a lábméretem

– zárta rövidre Reni.