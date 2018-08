Rúzsa Magdi a gyerekről: „figyelnem kell az időzítésre”

Az elmúlt időszakban leginkább arról szóltak a hírek Rúzsa Magdival kapcsolatban, hogy milyen sztárallűrjei vannak, azonban ezeket cáfolta az énekesnő. A BEST magazin a Budapest Parkban adott legutóbbi koncertjén járt, ahol megkérték, hogy pár mondatban jellemezze az elmúlt néhány hetet. „Fontos, hogy ne éljen rólam és a csapatomról hamis kép az emberekben. (…) Soha életemben nem volt biztonsági őröm, nem kell megvédenem magam a közönségemtől, hiszen ők szeretnek engem” – reagált Rúzsa Magdi.

Magdi több koncertjét is lemondta, ebből sokan arra következtettek, hogy gyereket vár, erről is kérdezte a lap. „Bennem van, hogy nagyon szeretnék, de nagyon kell figyelnem az időzítésre. Komolyan kell vennem, hogy lekötött koncertjeim vannak, és felelősséggel tartozom a megrendelőnek. (…) Nagyon szeretnék gyereket, és igyekezni fogok, hogy úgy állítsam össze a mindennapjaimat, hogy ennek is meglegyen a helye. Nem szeretném úgy leélni az életemet, hogy ne legyek édesanya” – vallotta be az énekesnő.