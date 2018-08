Malek Andrea lánya sírva fogadta, hogy hazaköltöznek

Malek Andrea tavaly tavasszal jelentette be, hogy ismét válik, ezúttal nyolcéves kislánya, Léna édesapjától. Az énekesnő nehéz időszakon van túl, de a körülményekhez képest jól van. Andrea új életet kezdett, a lányával együtt Budapestre költöztek, hiszen úgy látta, hogy így a legjobb mindkettejüknek. Most már minden rendben, újra alkot, de az elmúlt pár hónap azért megviselte.

,,A változás eleinte megterhelőnek tűnt, de lépni kellett. A gyerekeimet is úgy nevelte, hogy azt lássák, a szüleik nem menekülnek semmi elől: bátrak, nevetnek, sírnak, összeomlanak és feltámadnak” – mesélte a BEST magazinnak Malek Andrea, aki arra is kitért, hogy a kis Léna hogy viselte az egész hercehurcát.

Nagyon impulzív kis csaj, ennek megfelelően sírva is fakadt, amiért részben hálás voltam. Így legalább tudtam, mi zajlik le benne, mit gond, így ki tudtuk beszélni a dolgokat.