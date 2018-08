Maksa Zoltán újra szerelmes, Marikával imádják egymást

Maksa Zoltán a válása után szüleihez költözött, s közben árulta a régi házát, amire sok éven át nem jött vevő. Nemrég azonban találkozott Marikával, aki festőművészként keresi a kenyerét. „Mintha a sors is esélyt adott volna boldogságra Marika érkezésével, mindent újra kezdhettem 57 évesen” – mondta a BEST-nek Maksa Zoltán, aki a megismerkedésükkor még a házát is el tudta adni.

A humorista elárulta, hogy négy éve ismerik egymást, de csak most teljesedett ki a szerelmük, valamint azt is megtudtuk, hogy Marika még nem vált el a férjétől, de ezt Maksa Zoltán tiszteletben tartotta, végül a nő lépett.

Nekem szerelem volt első látásra, már nagyon rossz volt a házasságom, így egy hónap gondolkodás után bejelöltem Zolit a közösségi oldalán. (…) Egyre több hasonlóságot fedeztünk fel egymásban és egyre mélyebb lelki dolgokról esett szó. Rájöttem, hogy ő is boldogtalan, ahogy én is

– nyilatkozta a lapnak Marika, és azt is elárulta, hogy a válása csendes volt, minden rendben ment, és a mai napig jó viszonyt ápol a volt férjével, aki elfogadta Zolit. Ahogy a két nagy fia is, ami szintén nagyon fontos volt neki.

Kiemelt kép: BEST magazin