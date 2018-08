Követhetetlen L.L. Junior szerelmi élete

Tavasszal úgy tűnt, végleg szakít L.L. Junior és Kinga, akivel legalább egy éve se vele, se nélküle kapcsolatban élt a zenész. Junior vissza is költözött korábbi párjához, Csillához, akivel egyébként nemsokára új műsort is fognak vezetni, pár héttel korábban pedig idilli családi életükről faggatták őket az egyik reggeli műsorban.

Egy száznyolcvan fokos kanyarral azonban újra régi kedvese karjaiban találta magát L.L. Junior, aki ismét boldogabb mint valaha. Mint kiderült, tavalyi eljegyzésüket sosem bontották fel, tehát a pár még most is jegyben jár. “Valóban kibékültünk, és együtt vagyunk Kingával. Nem akarom elkiabálni, de most nagyon jó minden. Nincs vita, nincs veszekedés. Sok mindent átgondoltunk, új alapokra helyeztük a kapcsolatunkat” – mondta a zenész a Blikknek.

“Egy eljegyzés nagyon komoly dolog, ezért is harcolunk ennyire ezért a kapcsolatért. Kinga végig viselte a gyűrűt, amivel megkértem a kezét, és most is büszkén mutatja, hogy rajta van. Ennél nagyobb boldogság nem is kell nekünk” – tette hozzá Junior, aki arra nem tért ki, Csilla hogyan fogadta a hírt.