Hivatalos: Köllő Babett váltott, a TV2-n láthatjuk

Köllő Babettet a Feleségek luxuskivitelben szereplőjeként ismerhettük meg, de a nézők inkább a Celeb vagyok, ments ki innen! legutóbbi évada alatt szerették meg igazán. Teljesen más oldalát mutatta, amiért a rajongók sokáig bent is tartották. Azóta lement a Viasat3 legnézettebb műsorának második évada, Babett pedig egy másik színpadon tér vissza, a TV2 legújabb szórakoztató műsorában.

„Azt ígértem, mindenki megjegyzi ezt a nevet: Köllő Babett. És most a rejtett tehetségem is megcsillantom” –mondta a Csak show és más semmi promovideójában a luxusfeleség. Köllő Babett emellett színházban is szerepel, szóval nem lesz könnyű számára az elkövetkező néhány hónap.