Gyűrűt kapott Palvin Barbi

Palvin Barbi ismét bepasizhatott, hiszen az utóbbi időben többször is együtt látták Dylan Sprousszal, akivel igencsak komolynak tűnik a kapcsolatuk. Azóta azonban rendeztek egy Mercedes divatbemutatót múlt héten, amelyről Barbi Hamiltonnal távozott, sőt azt nyilatkozta, hogy moziba is elmennek együtt. Szóval ismét megkavarta az állóvizet a híres modell, nem tudni, mi a helyzet vele. Tegnap pedig egy gyűrűről is posztolt, ami végképp érthetetlen.

Rajongók ezrei írhattak Palvin Barbinak, hogy mi történt, hiszen nagyon gyorsan reagált.

Újabb képet posztolt:

Így már világos, hogy csak át akart verni minket, hiszen kiírta, hogy nincs eljegyezve, csak hozzáment Alexina Grahamhez, aki a legjobb barátnője. Persze, ez is csak poén.