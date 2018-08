Már kész férfi Vujity Tvrtko 15 éves fia, Benjamin

Vujity Tvrtkóról és családjáról szinte soha nem lehet tudni, hogy hol él éppen, leginkább a világutazó kifejezés illik rájuk. Most éppen Los Angelesben vannak, a fiúk oda járnak iskolába, a tévés felesége, Zsolnay Gyöngyi egykori kosárlabdázó pedig ott dolgozik. Persze ebből adódóan mindenki odavan a sportért a családban, a legnagyobb fiú, Benjamin eléggé sikeres is benne. A többszörös NBA-győztes Golden State Warriors edzőtáborában járt, ahol legértékesebb játékosnak járó díjat is bezsebelte, ami eléggé nagy szó.

Ezt a sikert Vujity Tvrtko közösségi oldalán, élőben osztották meg, egy beszélgetés keretein belül:

Benjamin beszélt többek között az iskolák közti különbségről, az életről a keleti és a nyugati parton, a világutazásról, és persze a nagy eredményével is elbüszkélkedett.