Spáh Dávid és Dobó Kata 20 év után újra együtt

Dobó Kata és Zsidró Tamás nagyon jól megvannak, de egyelőre nem adták házasságra a fejüket, pedig gyakorlatilag mindenkitől ezt hallgatják hónapok óta. Pár hete felreppent a hír, miszerint már nincs együtt Kata és szerelme, de ezt mindketten cáfolták, úgyhogy mindenki megnyugodhat. Éppen ezért nyugodtan posztolhatott a színésznő Spáh Dáviddal a közösségi oldalára.

Dobó Kata pontosan 20 éve csengetett be Spáh Dávidhoz, hogy kérjen egy Pepsit, akkor találkoztak először, és azóta is jóban maradtak, most pedig újra együtt forgatnak, mint ahogy azt a színésznő képéhez írt hashtagek sejtetik.