Liptai Claudia jobban néz ki, mint a szülés előtt

Liptai Claudia és családja nemrég még Amerikában múlatták az időt a barátaikkal együtt, azonban most egy bensőségesebb vakációra indultak Görögországba. A műsorvezető és férje még élvezik a mézesheteket, de közös kisfiuk, Marcell is velük van. Claudia bikiniben posztolt fotókat, amelyek négy egymás utáni évben készültek. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy jobban néz ki most, mint a szülés előtt.

„A változás jó dolog. Visszatérni szintén” – írta a különleges fotóhoz Liptai Claudia, amelyen jól látszik, hogy sokkal vékonyabb, mint Marci érkezése előtt volt. Azt azért még hozzátennénk, hogy a műsorvezetőnek nagyon jól áll a boldogság, szinte ragyog!