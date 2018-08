Alekosz komoly mentális zavarokkal küzd

Alekosz a követői javaslatára ment el egy pszichiátriai kivizsgálásra, hogy bebizonyítsa, nincs mentális problémája, de az eredmények mást mutatnak.

“Szeretném megvizsgáltatni az agyamat, hogy minden rendben van-e, mivel többen állítják, hogy nincs” – írta korábban Facebook-oldalán Alekosz. de nem olyan eredmény született, mint mint amit várt.

Elég sokáig vizsgáltak, több mint két órát voltam bent. Több pszichiáter is bejött, sok kérdést tettek fel. Visszatérő elem volt a konfliktuskezelés például, de kérdeztek a gyerekkoromról és a nőkkel való viszonyomról is. Végül is azt mondták, hogy a hardvert és a szoftvert is vizsgálni akarják. A következő alkalommal az ideggyógyászatra kell mennem, és majd azokkal a leletekkel újra a pszichiátriára. Az elsődleges diagnózis szerint személyiségzavarral küzdök, irritábilis a viselkedésem, illetve hiányzik a betegségtudatom. Ezek szerint tehát baj van” – mondta a Blikknek ijedten Alekosz.