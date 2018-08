Vajna Tímea a reptéren őrjöng, de Andy Vajna ünneplése is elmarad?

A jól dokumentált míkonoszi nyaralásáról tartott hazafelé Vajna Tímea, amikor bejelentkezett a reptérről. Nem, ezúttal nem ez a látvány fogadta a követőit:

Igen, bizony. Vajna Tímea NEM repül mindenhova magángéppel, és ennek meg is lett a böjtje. Ahogyan az Instastoryjában beszámolt a történetről, abból kiderült, hogy az egyik légitársaság hibájából lekéste a csatlakozást, majd a harmadik géphez is rohannia kellett éjjel 11-kor. A képeket nézve ugyan nem hallod, hogyan akadt ki ezen Vajna Tímea, de azért megnyugtató, hogy sikerült még egy instastoryt is rögzítenie futás közben, amiből minden részlet kiderül. Hiába, a rutin:

Na ez az utolsó hír, azóta semmi. Pedig ma van Andy Vajna születésnapja, és ilyenkor Tímea posztolni szokott az ünneplésről is. Különösen most, hogy Arnold Schwarzenegger is Budapesten van, és csak összedobnak Andyvel valami kis bulit, már előre vártuk a képeket.

Szerinted sikerült Vajna Tímeának hazajutnia?