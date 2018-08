Odavannak Tatár Csilla ruhájáért

Már nem kell sokat várni arra, hogy kiderüljön a Csak show és más semmi teljes névsora, egyelőre viszont csak ennyit jelentett be a TV2: Tatár Csilla az egyik show-királynő. A vele készült beszélgetésből az is kiderül, hogy a műsorvezető eddig tudatosan a saját komfortzónáján belül mozgott, ezért most izgalommal várja, hogyan teljesít a különböző megmérettetéseken.

„Én egy rettenetes szorongó ember vagyok, egy darabig próbáltam rajta változtatni, de most már nem. Én ilyen vagyok, megtanultam kezelni a saját szorongásaimat” – kezdte Tatár Csilla, aki önmagát nagyon kontrollmániás embernek tartja.

Miközben Tatár Csilla a Csak show és más semmi kapcsán mesélt, feltűnt, milyen szép a ruhája, de a jelek szerint nem csak nekem. Amikor a közösségi oldalára kiposztolta ezt a képet, rengeteg dicséretet kapott, és többen is érdeklődtek, hol szerezte. Egyike az érdeklődőknek Köllő Babett volt, ami csak tovább erősíti a feltételezést: Babett is csatlakozik a műsorhoz, és valószínűleg ott lettek jóban Csillával is.

