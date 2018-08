Pindroch Csaba a Vatikánban volt moderátor

Pindroch Csaba nagyot szakított a Valami Amerika harmadik részével, de ez semmi ahhoz képest, amire nemrég felkérték. A Vatikánban rendezték a Nemzetközi Ministráns Szövetség éves találkozóját, ahol a színészé lett a megtiszteltetés, hogy moderátorként részt vehessen a nagyszabású rendezvényen. Pindroch Csaba izgult ugyan, de szokásához híven jól teljesített.

A videóban elmondja, hogy eddig maximum 4 ezer ember előtt lépett fel, a találkozóra pedig 60 ezer embert vártak.

Nos, a színész nem vallott szégyent:

Azt is elárulta, hogy végül a pápával is személyesen találkozott, a rendezvényen pedig minden rendben zajlott, és bár nagyon izgult, az ő szereplése is jól sikerült.

Csodálatos élménnyel gazdagodtam. Köszönöm

– írta a videóhoz Csaba.