Kucsera Gábor a fiáról: „Nem volt könnyű kettesben”

Az Apa Magazin legújabb számában igazi bajnok apákkal ismerkedhetünk meg, olyan férfiakkal, akik felértek a csúcsra, akár úgy is, hogy közben egy kisgyermek gondozásából is kivették a részüket. Dr. Kiss Gergely és Kucsera Gábor is megosztják tapasztalataikat az olvasókkal. Az olimpiai bajnok vízilabdázó két nagyobbik lányának születése és kiskora épp a vízilabdás karrierjének csúcsidőszakára esett.

„Viki még halványan emlékszik az olimpiai arany utáni hazaérkezésekre, és persze Patrícia is látott még a csúcson, amikor Montenegróban Bajnokok Ligáját nyertünk egy kiscsapattal, és mindenki minket éljenzett, de Olíviának már nemigen lesznek ilyen élményei. 41 éves leszek szeptemberben, egy-két évnél tovább már biztosan nem játszom” – fejti ki az olimpiai bajnok vízilabdázó.

Könnyen lehet persze, hogy Olívia már a nővéreinek fog szurkolni: Viki és Patrícia is ügyes és tehetséges vízilabdás, ráadásul elképesztően szorgalmasak, ami nekem nagyon tetszik. Egy átlagos apa, akinek sportol a gyereke, annak örül, ha gólt lőtt, én inkább azt próbálom nézni, hogy az alapok milyenek: a szorgalom, a kitartás, az empátia a csapattársak iránt, a pályán való látás.

A sportoló azt is hozzáteszi, előfordul, hogy ő is ad nekik tanácsokat, de nem ez a téma a családi étkezéseknél. „A sportban is akkor jön a siker, ha alázatosak és precízek vagyunk és ugyanez igaz a gyereknevelésre is” – folytatja dr. Kiss Gergely. „Mondják, hogy a harmadik gyerek már magától felnő egy családban, de ez nem igaz, neki is meg kell tanítani ugyanazokat, amiket az első kettőnek. A technikában persze már megvan a rutin, az emberi, illetve a lelki részét viszont ugyanúgy hozzá kell tenned.”

Kucsera Gábor kisfia, Bence egyéves volt, amikor a sportolót eltiltották a versenyzéstől, azóta ő van vele otthon.

Az elején nem volt könnyű kettesben, hiszen akárhogy is, de eléggé megviselt az egész eltiltási hercehurca

– meséli őszintén az egykori kajakozó.

„Nem voltam valami jó passzban, ráadásul ott volt egy egyéves gyerek, akiről nekem kellett gondoskodnom, vagyis egy egészen más szituációban találtam magam, mint addigi életem során bármikor. Aztán persze eljött az a pont, amikor rájöttem, nem lehet sokáig nyalogatnom a sebeimet, hiszen itt van mellettem egy kisfiú, aki számít rám, és akivel foglalkoznom kell, úgyhogy elkezdtünk együtt jönni-menni” – teszi hozzá Kucsera Gábor, aki a bölcsibe való szoktatás feladatát is magára vállalta.

Gábor és felesége, Tápai Szabina kézilabdázó mindig odafigyelnek arra, hogy kettesben is tudjanak lenni, és ebben a család is nagyon sokat segít nekik. „Igazából annyira szeretünk hármasban lenni, hogy sokszor nincs szívünk leadni Bencét, inkább közösen csinálunk programot. Novemberre várjuk a testvért. Én szeretnék három gyereket, de majd meglátjuk, hogy alakul az élet.”